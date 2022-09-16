Потребительская инфляция в еврозоне в августе составила 9.1%

Москва, 16 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту европейского статистического агентства Eurostat, индекс потребительских цен (CPI) в еврозоне в августе 2022 года вырос на 9.1%, что совпало с предварительными данными и прогнозом аналитиков.

В июле значение показателя составило 8.9%.

Базовый индекс потребительских цен в еврозоне, исключая цены на продукты питания и энергоносители (core CPI), в августе вырос на 4.3% в годовом выражении, что совпало с предварительными данными и прогнозом аналитиков.

В июле значение индекса составило 4%.