Курс доллара 59.7751   Курс евро 59.8368  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости14 сентября 2022 г.Индекс цен производителей США в августе снизилс...
вчера 15:34

Индекс цен производителей США в августе снизился на 0.1%, базовый индекс PPI вырос на 0.4%

Москва, 14 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в августе снизился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.4% в июле (пересмотрено с (-0.5%).

Аналитики прогнозировали снижение августовского показателя на 0.1%.

По сравнению с августом 2021 года индекс PPI вырос на 8.7% в сравнении с +9.8% в июле. Аналитики прогнозировали повышение годового индекса PPI на 8.8%.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в августе вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 0.3% в июле (пересмотрено с +0.2%).

Аналитики прогнозировали повышение августовского показателя на 0.3%.

По сравнению с августом 2021 года индекс PPI core вырос на 7.3% в сравнении с +7.6% в июле.

Аналитики прогнозировали рост годового индекса PPI core на 7.1%.

Другие новости

вчера
17:00
Франция сохранит рост цен на газ и электричество на уровне 15% в 2023 г – премьер
вчера
16:07
Рынок криптовалют склонен к снижению под влиянием "ястребиной" риторики ФРС США - эксперты
вчера
15:58
ЕК предлагает снизить спрос на электроэнергию в ЕС минимум на 10% до апреля 2023 г - релиз
вчера
15:37
Биржевые цены на газ в Европе растут на 8,5%, достигли $2250 за тысячу кубов
вчера
15:34
Индекс цен производителей США в августе снизился на 0.1%, базовый индекс PPI вырос на 0.4%
вчера
15:33
ПРЕДЛАГАЕМОЕ ЕК СНИЖЕНИЕ СПРОСА НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ В ПИКОВЫЕ ЧАСЫ МОЖЕТ ПОЗВОЛИТЬ СОКРАТИТЬ ПОТРЕБЛЕНИЕ ГАЗА ЗИМОЙ НА 1,2 МЛРД КУБОМЕТРОВ – РЕЛИЗ
вчера
15:32
ЕК ПРЕДЛАГАЕТ СТРАНАМ ЕС ЗАБИРАТЬ ПРИБЫЛИ НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ, КОТОРЫЕ ПРЕВЫСИЛИ В 2022 Г РОСТ В 20% ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМИ ТРЕМЯ ГОДАМИ - РЕЛИЗ
вчера
15:22
Газохранилища в ФРГ заполнены более чем на 88%, ситуация стабильная - регулятор
вчера
14:49
Переговоры о возможном увеличении государственной доли в Uniper ведутся – Минэкономики ФРГ
© 2022 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.