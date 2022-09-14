Индекс цен производителей США в августе снизился на 0.1%, базовый индекс PPI вырос на 0.4%

Москва, 14 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в августе снизился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.4% в июле (пересмотрено с (-0.5%).

Аналитики прогнозировали снижение августовского показателя на 0.1%.

По сравнению с августом 2021 года индекс PPI вырос на 8.7% в сравнении с +9.8% в июле. Аналитики прогнозировали повышение годового индекса PPI на 8.8%.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в августе вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 0.3% в июле (пересмотрено с +0.2%).

Аналитики прогнозировали повышение августовского показателя на 0.3%.

По сравнению с августом 2021 года индекс PPI core вырос на 7.3% в сравнении с +7.6% в июле.

Аналитики прогнозировали рост годового индекса PPI core на 7.1%.