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mfd.ruНовостиФинансовые новости13 сентября 2022 г.Инфляция в США в августе составила 8.3% годовых...
сегодня 15:35

Инфляция в США в августе составила 8.3% годовых, реальная зарплата выросла на 0.2%

Москва, 13 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро по статистике Министерства труда США, индекс потребительских цен в США (CPI) в августе вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0.1% после нулевого изменения в июле.

По сравнению с августом 2021 года потребительская инфляция в США выросла на 8.3% в сравнении с +8.5% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали повышение годового индекса CPI на 8.1%.

Базовый индекс потребительских цен (core CPI), из расчёта которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, в августе вырос на 0.6%.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3% после увеличения на 0.3% в июле.

В годовом сравнении базовая потребительская инфляция выросла на 6.3% в сравнении с +5.9% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали годовой рост индекса core CPI на 6.1%.

Средняя реальная почасовая заработная плата в США в августе выросла на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 0.6% в июле (пересмотрено с +0.5%). В годовом сравнении реальная почасовая зарплата уменьшилась на 2.8%.

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