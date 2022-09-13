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mfd.ruНовостиФинансовые новости13 сентября 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 13 сентября

Москва, 13 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Индекс BSI деловых настроений в крупных промышленных компаниях Японии за III квартал;

02:50 мск Индекс цен производителей Японии за август;

03:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии за сентябрь;

04:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии за август;

09:00 мск: Индекс потребительских цен в Германии за сентябрь, финал;

09:00 мск Изменение числа безработных в Великобритании за август;

09:00 мск Средняя заработная плата в Великобритании за июль;

09:00 мск: Уровень безработицы в Великобритании за июль;

09:30 мск Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии за август;

12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за сентябрь;

12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за сентябрь;

13:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США за август;

15:30 мск Базовый индекс потребительских цен в США за август;

15:30 мск Индекс потребительских цен в США за август;

20:01 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США;

21:00 мск: Отчёт об исполнении федерального бюджета США за август;

N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза.

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