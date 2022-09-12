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mfd.ruНовостиФинансовые новости12 сентября 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 12 сентября

Москва, 12 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

09:00 мск: Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии за август, предварительно;

09:00 мск Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании за июль;

09:00 мск: Объём промышленного производства в Великобритании за июль;

09:00 мск: Объем производства в строительном секторе Великобритании за июль;

09:00 мск: Товарный торговый баланс Великобритании за июль;

09:00 мск ВВП Великобритании за июль;

11:00 мск Объём промышленного производства в Италии за август;

20:01 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США;

N/A мск: Прогноз ВВП Великобритании от NIESR за август;

N/A мск: Ожидания потребителей Великобритании по инфляции за II квартал;

N/A мск: Заседание министров финансов еврозоны.

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