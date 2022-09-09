Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 12 сентября

Москва, 9 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
09:00 мск: Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии за август, предварительно;
09:00 мск Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании за июль;
09:00 мск: Объём промышленного производства в Великобритании за июль;
09:00 мск: Объем производства в строительном секторе Великобритании за июль;
09:00 мск: Товарный торговый баланс Великобритании за июль;
09:00 мск ВВП Великобритании за июль;
11:00 мск Объём промышленного производства в Италии за август;
20:01 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США;
N/A мск: Прогноз ВВП Великобритании от NIESR за август;
N/A мск: Ожидания потребителей Великобритании по инфляции за II квартал;
N/A мск: Заседание министров финансов еврозоны.