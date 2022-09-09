Москва, 9 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту Министерства торговли США, объём товарных запасов на оптовых складах в США в июле вырос на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 1.8% в июне.

Аналитики прогнозировали увеличение июльского показателя на 0.8%, как указывалось в предварительном отчёте.

Объём оптовых продаж в июле сократился на 1.4% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 1.6% в июне (пересмотрено с +1.8%).

Индикатор соотношения оптовых запасов к продажам, указывающий на количество месяцев, которое потребуется оптовым компаниям, чтобы реализовать текущие запасы, в июле составил 1.29 в сравнении с 1.19 годом ранее.