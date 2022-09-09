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mfd.ruНовостиФинансовые новости9 сентября 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 9 сентября

Москва, 9 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск Денежная база М2 в Японии за август;

04:30 мск: Индекс потребительских цен в Китае за август;

04:30 мск: Индекс цен производителей Китая за август;

09:45 мск: Объём промышленного производства во Франции за июль;

11:30 мск Ожидания потребителей Великобритании по инфляции за II квартал;

12:30 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

15:30 мск: Уровень занятости в Канаде за август;

15:30 мск: Уровень безработицы в Канаде за август;

15:30 мск Коэффициент загрузки производственных мощностей Канады за II квартал;

17:00 мск Оптовые запасы в США за июль, финал;

19:00 мск: Выступление президента ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж;

19:00 мск: Выступление управляющего ФРС Кристофера Уоллера;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за август;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за август;

N/A мск: Саммит Евросоюза;

N/A мск: Заседание министров финансов еврозоны.

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