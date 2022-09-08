ЕЦБ повысил процентные ставки и ухудшил экономические прогнозы

Москва, 8 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В четверг, 8 сентября, состоялось плановое заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), по итогам которого было принято решение повысить ключевые процентные ставки на 75 базисных пунктов (б.п.). С 14 сентября 2022 года ключевая ставка рефинансирования составит 1.25%, ставка по кредитам ЕЦБ составит 1.50%, ставка по депозитам - 0.75%.

Учитывая, что теперь ставка по депозитам превысила нулевую отметку, ЕЦБ приостановил действие двухуровневой системы возмещения избыточных резервов.

Регулятор предупредил, что намерен продолжить повышение ставок на следующих заседаниях, поскольку инфляция "слишком высока и, вероятно, останется выше целевого уровня в течение продолжительного времени". По данным Евростата, в августе годовая инфляция в еврозоне составила 9.1%, что, по мнению ЕЦБ, связано с ростом цен на энергоносители и продукты питания, давлением со стороны спроса в некоторых секторах в условиях "вновь открывающейся экономики", а также сбоями в цепочках поставок.

ЕЦБ полагает, что ценовое давление будет сохраняться, затрагивая всё больше сфер экономики, поэтому в ближайшем будущем инфляция продолжит расти. Однако со временем влияние текущих инфляционных драйверов будет ослабевать, а нормализация монетарной политики будет способствовать стабилизации цен, что приведет к ослаблению инфляции. Прогноз ЕЦБ по среднегодовой инфляции пересмотрен до 8.1% на 2022 год, 5.5% на 2023 год и 2.3% на 2024 год. Цель ЕЦБ по инфляции на уровне 2% в среднесрочной перспективе остается неизменной.

Кроме того, ЕЦБ сообщил о "существенном замедлении" темпов роста экономики еврозоны после наблюдавшегося в первом полугодии восстановления. Персонал ЕЦБ ожидает стагнации экономики в оставшуюся часть 2022 года и в I квартале 2023 года. Основной причиной экономических проблем названы "очень высокие" цены на энергоносители, которые приводят к сокращению покупательской способности населения и ограничивают экономическую активность. Прогноз по приросту ВВП еврозоны пересмотрен в сторону понижения – до 3.1% в 2022 году, 0.9% в 2023 году и 1.9% в 2024 году.

В своем заявлении ЕЦБ вновь упомянул о России, отметив, что "геополитическая ситуация, особенно неоправданная агрессия РФ в отношении Украины, оказывает негативное влияние на доверие населения и бизнеса". В числе рисков для "плавной трансмиссии денежно-кредитной политики" также названы "сохраняющиеся факторы уязвимости, вызванные пандемией". Поэтому ЕЦБ намерен "проявлять гибкость при реинвестировании" средств, полученных при погашении облигаций, которые оказались в портфеле ЕЦБ в рамках программы экстренных покупок в связи с пандемией коронавируса (PEPP).

ЕЦБ подтвердил, что намерен продолжать реинвестирование платежей по ценным бумагам с наступающим сроком погашения, приобретенным в рамках предыдущей программы стимулирования - APP, в течение неограниченного времени, пока это будет необходимо. Операции реинвестирования по "антипандемической" программе PEPP, завершенной в конце марта, будут продолжаться "по меньшей мере" до конца 2024 года. В любом случае, будущее сворачивание портфеля, полученного в рамках PEPP, будет "управляемым во избежание нанесения ущерба денежно-кредитной политике".

В нынешнем заявлении ЕЦБ не стал упоминать о введенном в конце июля механизме - "Защитном инструменте трансмиссии" (TPI). В рамках TPI регулятор покупает облигации проблемных стран еврозоны на часть доходов, которые он получает от погашения долга экономически устойчивых членов еврозоны в попытке ограничить расширение спредов между бондами слабых и сильных стран. При этом объем покупок бондов в рамках TPI был объявлен неограниченным и "зависящим от серьезности рисков".

Совет управляющих ЕЦБ сообщил, что продолжит наблюдение за условиями финансирования банков и будет следить за тем, чтобы завершение операций долгосрочного рефинансирования TLTRO III "не препятствовало плавной трансмиссии денежно-кредитной политики".

Регулятор повторил, что готов при необходимости скорректировать все свои инструменты, чтобы обеспечить стабилизацию инфляции на уровне 2% в среднесрочной перспективе.