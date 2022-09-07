Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 8 сентября

Москва, 7 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск Баланс цен на дома в Великобритании RICS за август;

02:50 мск: Платёжный баланс Японии за июль;

02:50 мск: Объём банковского кредитования в Японии за август;

02:50 мск: ВВП Японии за II квартал, финал;

04:30 мск Торговый баланс Австралии за май;

08:00 мск: Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers за август;

08:30 мск: Изменение числа рабочих мест в частном секторе Франции за II квартал, финальный отчёт;

08:45 мск: Уровень безработицы в Швейцарии за август;

09:45 мск Торговый баланс Франции за июль;

15:15 мск Решение ЕЦБ по ключевой ставке;

15:15 мск: Заявление ЕЦБ по монетарной политике;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:45 мск: Пресс-конференция главы ЕЦБ Кристин Лагард;

17:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

18:00 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

22:00 мск: Объём потребительского кредитования в США за июль;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за август;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за август.