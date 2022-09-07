Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 7 сентября

Москва, 7 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
04:30 мск Торговый баланс Китая за август;
04:30 мск: ВВП Австралии за II квартал;
04:30 мск: Торговый баланс Китая в долларах США за август;
08:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Японии за июль;
09:00 мск Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Halifax за август;
09:00 мск: Объём промышленного производства в Германии за июль;
11:00 мск: Розничные продажи в Италии за июль;
12:00 мск: ВВП еврозоны за II квартал, предварительно;
12:00 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;
12:00 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;
12:00 мск: Уровень занятости в еврозоне за II квартал, финальный отчёт;
12:00 мск: Слушания в парламенте Великобритании по докладу о монетарной политике и перспективам экономики;
15:30 мск: Торговый баланс Канады за июль;
15:30 мск Торговый баланс США за июль;
17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за июнь;
17:00 мск: Заявление Банка Канады;
17:00 мск: Решение Банка Канады по процентной ставке;
17:00 мск Выступление президента ФРБ Кливленда Лоретты Мейстер;
19:35 мск: Выступление управляющей ФРС Лаэл Брейнард;
21:00 мск: Бежевая книга ФРС США.