Компонента занятости индекса ISM Services США в августе вышла из области спада

Москва, 6 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), компонента занятости индекса деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в августе выросла до 50.2 против 49.1 месяцем ранее.

Таким образом, индикатор вышел из отрицательной области, превысив пороговую отметку 50.0. Это указывает на расширение найма сотрудников в сфере услуг.

Напомним, сфера услуг США отвечает за создание более 2/3 ВВП страны. В этой сфере работает порядка 80% трудоспособного населения США.