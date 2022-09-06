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mfd.ruНовостиФинансовые новости6 сентября 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 6 сентября

Москва, 6 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC за август;

02:30 мск: Расходы домохозяйств Японии за июль;

02:30 мск: Средняя заработная плата в Японии за июль;

04:30 мск: Платёжный баланс Австралии за II квартал;

06:35 мск Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;

07:30 мск: Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;

07:30 мск: Заявление Резервного Банка Австралии;

09:00 мск: Объём промышленных заказов в Германии за июль;

11:30 мск Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за июль;

16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit) за август, финал;

17:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM) за август.

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