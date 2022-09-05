Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 6 сентября

Москва, 5 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:01 мск Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC за август;
02:30 мск: Расходы домохозяйств Японии за июль;
02:30 мск: Средняя заработная плата в Японии за июль;
04:30 мск: Платёжный баланс Австралии за II квартал;
06:35 мск Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;
07:30 мск: Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;
07:30 мск: Заявление Резервного Банка Австралии;
09:00 мск: Объём промышленных заказов в Германии за июль;
11:30 мск Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за июль;
16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit) за август, финал;
17:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM) за август.