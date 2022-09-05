Курс доллара 60.9033   Курс евро 60.1408  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости5 сентября 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 5 сентября

Москва, 5 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

04:30 мск Розничные продажи в Австралии за октябрь;

04:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Китая (Markit/Caixin) за август;

08:00 мск: Индекс потребительского доверия в Японии за сентябрь;

10:00 мск: ВВП Швейцарии за II квартал;

10:15 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Испании за август;

10:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Италии за август;

10:50 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за август, финал;

10:55 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за август, финал;

11:00 мск Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за август, финал;

11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за август, финал;

12:00 мск: Розничные продажи в еврозоне за июль;

N/A мск: Заседание ОПЕК;

N/A мск: Заседание мониторингового комитета ОПЕК и ОПЕК+.

Другие новости

вчера
10:03
ВВП Швейцарии во II квартале увеличился на 0.3%
вчера
10:01
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ НА СТАРТЕ ТОРГОВ ПОНЕДЕЛЬНИКА СНИЖАЕТСЯ НА 0,13% - ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
вчера
10:00
Markit: Индекс деловой активности в сфере услуг Китая в августе сократился до 55.0
вчера
09:39
Дистанционная продажа российского вина сделает его доступнее для всей страны - эксперт
вчера
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 5 сентября
вчера
09:13
БИРЖЕВЫЕ ЦЕНЫ НА ГАЗ В ЕВРОПЕ НА ОТКРЫТИИ ТОРГОВ ВЫШЕ $2900 ЗА ТЫСЯЧУ КУБОВ, РАСТУТ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 30% - ICE
вчера
08:39
Минцифры РФ просит скорректировать нацпроект цифровизации из-за дефицита оборудования
вчера
07:00
Сбербанк не планирует расширять программу рефинансирования своей ипотеки
вчера
06:56
Более 50 рейсов отменено в Японии из-за сильного тайфуна "Хиннамнор"
© 2022 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.