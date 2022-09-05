Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 5 сентября

Москва, 5 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
04:30 мск Розничные продажи в Австралии за октябрь;
04:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Китая (Markit/Caixin) за август;
08:00 мск: Индекс потребительского доверия в Японии за сентябрь;
10:00 мск: ВВП Швейцарии за II квартал;
10:15 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Испании за август;
10:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Италии за август;
10:50 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за август, финал;
10:55 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за август, финал;
11:00 мск Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за август, финал;
11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за август, финал;
12:00 мск: Розничные продажи в еврозоне за июль;
N/A мск: Заседание ОПЕК;
N/A мск: Заседание мониторингового комитета ОПЕК и ОПЕК+.