Число рабочих мест вне с/х сектора США в августе выросло на 315 тыс. (расширенное сообщение)

Москва, 2 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в августе выросло на 315 тыс.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 295 тыс.

Данные по числу рабочих мест за июль пересмотрены в сторону понижения до 526 тыс. с 528 тыс.

По результатам опроса около 400 тыс. предприятий число рабочих мест в частном секторе США в августе выросло на 308 тыс. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 295 тыс.

В отчёте NFP говорится, что в августе заметный рост занятости происходил в сферах профессиональных и деловых услуг, здравоохранения и розничной торговли.

В сфере здравоохранения и социальной поддержки число рабочих мест выросло на 61.5 тыс., в сфере образовательных услуг - на 6.4 тыс., занятость в сфере профессиональных и деловых услуг расширилась на 68 тыс.

Занятость в сфере организации досуга, ресторанном бизнесе и гостиничной отрасли в прошлом месяце выросла на 31 тыс. На предприятиях, оказывающих транспортные и складские услуги, состав рабочей силы увеличился на 4.8 тыс. В розничной торговле число рабочих мест выросло на 44 тыс., в оптовой торговле - увеличилось на 15.1 тыс.

В финансовом секторе число сотрудников увеличилось на 17 тыс., число рабочих мест в сфере информационных технологий выросло на 7 тыс. Занятость в секторе недвижимости (включая аренду и лизинг) расширилась на 5.9 тыс.

В строительном секторе число рабочих мест выросло на 16 тыс. после повышения на 24 тыс. в июле. В обрабатывающем секторе число рабочих мест повысилось на 22 тыс. после расширения на 36 тыс. месяцем ранее. В добывающем секторе число рабочих мест увеличилось на 6.4 тыс., однако занятость в сфере газо- и нефтедобычи сократилась на 0.2 тыс.

В государственном секторе число рабочих мест выросло на 7 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с августом 2021 года число госслужащих увеличилось на 940 тыс. до 22.23 млн человек.

Уровень безработицы, рассчитываемый по результатам опроса 60 тыс. домохозяйств, в августе вырос на 0.2 процентного пункта (п.п.) по сравнению с предыдущим месяцем и составил 3.7%. Аналитики прогнозировали сохранение показателя на отметке 3.5%. Официальный отчёт по уровню безработицы включает лишь тех граждан, которые занимаются активным поиском работы. Общее число безработных за месяц выросло на 344 тыс. до 6.01 млн человек.

Число занятых, согласно опросам домохозяйств, в августе увеличилось на 442 тыс. до 158.73 млн. Число граждан, выведенных из состава рабочей силы, сократилось на 613 тыс. до 99.44 млн, численность рабочей силы среди гражданского населения выросла на 786 тыс. до 164.75 млн.

Уровень вовлечённости населения в состав рабочей силы повысился на 0.3 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составил 62.4%. До начала пандемии - в феврале 2020 года показатель составлял 63.4%.

По сравнению с августом 2021 года численность не учтённых в составе рабочей силы граждан сократилась на 610 тыс. человек.

Число граждан, которые не могут найти работу более шести месяцев, в августе увеличилось с учётом сезонных колебаний на 70 тыс. до 1.14 млн, составив 18.8% от общего числа безработных против 18.9% месяцем ранее и 37.3% в августе 2021 года.

Число потерявших работу или завершивших временную работу выросло на 173 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 2.72 млн человек.

Число сотрудников, работающих полный рабочий день, уменьшилось на 242 тыс. до 132.34 млн. Число сотрудников с неполной занятостью выросло на 413 тыс. до 26.24 млн.

Число сотрудников, работающих неполный день по экономическим причинам (не имеют возможности найти работу на полный день) увеличилось на 225 тыс. до 4.15 млн.

Альтернативный индикатор уровня безработицы, в расчёт которого включаются граждане, не ищущие работу или занимающиеся её поиском время от времени, вырос на 0.3 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составил 7.0% с учетом сезонных колебаний. Годом ранее - в августе 2021 года альтернативный уровень безработицы составлял 8.8% с учётом сезонных колебаний.

Средняя продолжительность рабочей недели в августе составила 34.5 часа, снизившись на 0.1 часа по сравнению с июльским показателем.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 32.36 долл против 32.26 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.3%. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.4%.

В годовом выражении средняя почасовая зарплата выросла на 5.2% в сравнении с прогнозом о повышении на 5.3%.

Средняя недельная заработная плата в июле увеличилась до 1116.42 долл в сравнении с 1116.20 долл месяцем ранее.