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mfd.ruНовостиФинансовые новости2 сентября 2022 г.Средняя продолжительность рабочей недели в США ...
сегодня 15:41

Средняя продолжительность рабочей недели в США в августе сократилась, средние зарплаты умеренно выросли

Москва, 2 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, средняя продолжительность рабочей недели в США в августе составила 34.5 часа, снизившись на 0.1 часа по сравнению с июльским показателем.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 32.36 долл против 32.26 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.3%. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.4%.

В годовом выражении средняя почасовая зарплата выросла на 5.2% в сравнении с прогнозом о повышении на 5.3%.

Средняя недельная заработная плата в июле увеличилась до 1116.42 долл в сравнении с 1116.20 долл месяцем ранее.

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