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mfd.ruНовостиФинансовые новости2 сентября 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 2 сентября

Москва, 2 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск Денежная база в Японии за август;

09:00 мск: Торговый баланс Германии за июль;

09:45 мск: Отчёт по исполнению госбюджета Франции за июль;

10:00 мск: Изменение числа безработных в Испании за август;

12:00 мск Индекс цен производителей еврозоны за июнь;

15:30 мск: Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за август;

15:30 мск: Уровень безработицы в США за август;

15:30 мск: Средняя почасовая заработная плата в США за август;

15:30 мск Производительность труда в Канаде за II квартал;

17:00 мск: Объём фабричных заказов в США за июль.

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