Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 2 сентября

Москва, 1 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск Денежная база в Японии за август;
09:00 мск: Торговый баланс Германии за июль;
09:45 мск: Отчёт по исполнению госбюджета Франции за июль;
10:00 мск: Изменение числа безработных в Испании за август;
12:00 мск Индекс цен производителей еврозоны за июнь;
15:30 мск: Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за август;
15:30 мск: Уровень безработицы в США за август;
15:30 мск: Средняя почасовая заработная плата в США за август;
15:30 мск Производительность труда в Канаде за II квартал;
17:00 мск: Объём фабричных заказов в США за июль.