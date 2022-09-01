Курс доллара 60.2370   Курс евро 60.2842  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости1 сентября 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 2 сентября

Москва, 1 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск Денежная база в Японии за август;

09:00 мск: Торговый баланс Германии за июль;

09:45 мск: Отчёт по исполнению госбюджета Франции за июль;

10:00 мск: Изменение числа безработных в Испании за август;

12:00 мск Индекс цен производителей еврозоны за июнь;

15:30 мск: Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за август;

15:30 мск: Уровень безработицы в США за август;

15:30 мск: Средняя почасовая заработная плата в США за август;

15:30 мск Производительность труда в Канаде за II квартал;

17:00 мск: Объём фабричных заказов в США за июль.

Другие новости

вчера
19:35
Суд на Украине конфисковал связанное с АФК "Система" имущество
вчера
19:07
ЦБ РФ предупредил о возможных замедлениях в работе своего сайта в ночь с 1 на 2 сентября
вчера
18:55
Российский рынок акций по итогам четверга вырос на 1,9%
вчера
18:39
Максимальные запасы в ПХГ ЕС не гарантируют надежное прохождение осени и зимы - "Газпром"
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 2 сентября
вчера
18:26
УКРАИНСКИЕ ПХГ ЗАПОЛНЕНЫ НА 13,1 МЛРД КУБОВ ИЗ НЕОБХОДИМЫХ К ЗИМЕ 19 МЛРД, ПРАКТИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ЗАПОЛНИТЬ ИХ НЕТ — ГАЗПРОМ
вчера
18:08
СП "Газпром нефти" и Shell перерегистрировано в российскую юрисдикцию - ЕГРЮЛ
вчера
17:49
Суд на Украине конфисковал имущество российского предпринимателя Евтушенкова
вчера
17:27
Сделка по продаже инфраструктуры греческой газовой компании DEPA завершена
© 2022 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.