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mfd.ruНовостиФинансовые новости1 сентября 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 1 сентября

Москва, 1 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за июль;

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за август, финал;

04:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая (Markit/Caixin) за август;

06:35 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;

09:00 мск Розничные продажи в Германии за июль;

09:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за август;

09:30 мск: Индекс потребительских цен в Швейцарии за август;

09:30 мск: Розничные продажи в Швейцарии за август;

10:15 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Испании за август;

10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии за август;

10:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Италии за август;

10:50 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за август, финал;

10:55 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за август, финал;

11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за август, финал;

11:00 мск: Уровень безработицы в Италии за июль;

11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за август, финал;

12:00 мск: Уровень безработицы в еврозоне за июль;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции;

14:30 мск: Число объявленных корпоративных увольнений в США за август;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство в Канаде за июль;

15:30 мск: Производительность труда вне сельскохозяйственного сектора США за II квартал, финал;

15:30 мск: Расходы на рабочую силу в США за II квартал, финал;

16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за август;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit за август, финал;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США за август;

17:00 мск: Расходы на строительство в США за июль;

17:00 мск: Индекс уплаченных цен в производственном секторе США за август;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

N/A мск: Исследование Wards: Продажи легковых автомобилей в США за август.

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