Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 1 сентября

Москва, 31 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
01:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за июль;
03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за август, финал;
04:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая (Markit/Caixin) за август;
06:35 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;
09:00 мск Розничные продажи в Германии за июль;
09:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за август;
09:30 мск: Индекс потребительских цен в Швейцарии за август;
09:30 мск: Розничные продажи в Швейцарии за август;
10:15 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Испании за август;
10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии за август;
10:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Италии за август;
10:50 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за август, финал;
10:55 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за август, финал;
11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за август, финал;
11:00 мск: Уровень безработицы в Италии за июль;
11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за август, финал;
12:00 мск: Уровень безработицы в еврозоне за июль;
12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;
12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции;
14:30 мск: Число объявленных корпоративных увольнений в США за август;
15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство в Канаде за июль;
15:30 мск: Производительность труда вне сельскохозяйственного сектора США за II квартал, финал;
15:30 мск: Расходы на рабочую силу в США за II квартал, финал;
16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за август;
16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit за август, финал;
17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США за август;
17:00 мск: Расходы на строительство в США за июль;
17:00 мск: Индекс уплаченных цен в производственном секторе США за август;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
N/A мск: Исследование Wards: Продажи легковых автомобилей в США за август.