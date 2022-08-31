Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 3.3 млн барр.

Москва, 31 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 26 августа, сократился на 3.3 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insights, прогнозировали снижение запасов нефти на 1.2 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США сократились на 1.2 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 1.1 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) увеличились на 0.1 млн барр. Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 0.9 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США снизились на 3.1 млн барр. до 450.0 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing уменьшились на 0.5 млн барр. и составили 25.3 млн барр.

Объем производства нефти в США составил 12.1 млн барр. в сутки против 12.0 млн неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 0.59 млн барр., запасы бензина сократились на 3.4 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 1.7 млн барр.