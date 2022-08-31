ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в августе выросло на 132 тыс.

Москва, 31 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Число рабочих мест в частном секторе США, согласно отчёту компании Automatic Data Processing (ADP), в августе выросло с учётом сезонных колебаний на 132 тыс.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 300 тыс.

Число рабочих мест на предприятиях малого бизнеса (1 – 49 сотрудников) в августе выросло на 25 тыс., на предприятиях среднего бизнеса (50 – 499 сотрудников) увеличилось на 53 тыс., в крупных компаниях (от 500 сотрудников) расширилось на 54 тыс.

В том числе количество рабочих мест на предприятиях сферы услуг увеличилось на 109 тыс., в сфере производства товаров выросло на 23 тыс.

Отчёт ADP не включает оценку числа рабочих мест в государственном секторе США.

Данные по занятости от компании ADP часто рассматриваются как опережающий индикатор официального отчёта по рынку труда США (Non-farm payrolls, NFP), намеченного к публикации на пятницу, 2 сентября.

Аналитики прогнозируют увеличение в рамках отчета NFP числа рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в августе на 295 тыс. после расширения на 528 тыс. месяцем ранее.

Уровень безработицы в США, согласно консенсус-прогнозу, не изменится и составит 3.5%, а средняя почасовая зарплата вырастет на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем.