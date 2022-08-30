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mfd.ruНовостиФинансовые новости30 августа 2022 г.Индекс цен на жилую недвижимость в США S&P Core...
сегодня 16:07

Индекс цен на жилую недвижимость в США S&P CoreLogic Case-Shiller Composite-20 в июне вырос на 18.6% в годовом сравнении

Москва, 30 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совокупный индекс цен на жильё S&P CoreLogic Case-Shiller, рассчитываемый для 20-ти крупнейших городов США, в июне вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, увеличившись на 18.6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Аналитики прогнозировали повышение показателя в годовом сравнении на 19.2% после его роста на 20.5% в мае.

Совокупный индекс цен на жильё, рассчитываемый для 10-ти крупнейших городов США, в июне повысился на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний и вырос на 17.4% в годовом сравнении.

Общенациональный индекс цен на жильё в США в июне по сравнению с предыдущим месяцем повысился на 0.3% с учётом сезонных колебаний и вырос на 18.0% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

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