Курс доллара 60.0924   Курс евро 59.8784  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости29 августа 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 30 августа

Москва, 29 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск Уровень безработицы в Японии за июль;

04:30 мск: Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии за июль;

10:00 мск: Экономический барометр Швейцарии от KOF за август;

10:00 мск: Индекс потребительских цен в Испании за июль, предварительно;

11:30 мск Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании за июль;

11:30 мск: Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании за июль;

11:30 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии;

15:30 мск: Платёжный баланс Канады за II квартал;

16:00 мск: Индекс цен на дома S&P CoreLogic Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США за июнь;

16:00 мск: Индекс цен на дома в США за июнь;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от Conference Board за август;

17:00 мск: Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли за июль;

18:00 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;

N/A мск: Индекс потребительских цен в Германии за июль, предварительно.

Другие новости

сегодня
19:59
Правительство РФ разрешило S7 вывоз из РФ двух Boeing 737 MAX
сегодня
19:08
Доллар на Мосбирже завершил торги снижением до 60,4 руб, евро - до 60,43 руб
сегодня
18:52
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ ВЫРОС В ПОНЕДЕЛЬНИК НА 1,21% - ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
сегодня
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 30 августа
сегодня
18:17
Telegram удалил все неактивные адреса каналов - Дуров
сегодня
17:43
Инфляция в РФ по итогам 2022 года составит 12-13% - Белоусов
сегодня
17:31
Запуск остановленных реакторов во Франции нужен, чтобы избежать нехватки энергии - премьер
сегодня
17:08
Министр финансов ФРГ рассказал о причине отсутствия соглашений о замещении газа РФ
© 2022 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.