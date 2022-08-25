Курс доллара 60.0924   Курс евро 59.8784  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости25 августа 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
25.08.2022 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 26 августа

Москва, 25 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск Базовый индекс потребительских цен в Токио за август;

09:00 мск: Индекс потребительского климата в Германии GfK за сентябрь;

11:00 мск: Денежная масса М3 в еврозоне за июль;

15:30 мск: Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США за июль;

15:30 мск Личные расходы потребителей в США за июль;

15:30 мск: Личные доходы потребителей в США за июль;

15:30 мск: Товарный торговый баланс США за июль;

15:30 мск: Оптовые запасы в США за июль, предварительно;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за август, финал;

17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за август, финал;

17:00 мск: Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;

N/A мск: Экономический симпозиум в Джексон-Хоул.

Другие новости

25.08.2022
21:47
В конгрессе США требуют объяснений главы Twitter о рисках безопасности соцсети - письмо
25.08.2022
20:25
Смаилов и Мишустин обсудили транзит казахстанского сырья и беспрепятственный вывоз товаров
25.08.2022
19:18
Мишустин: сотрудничество РФ и Казахстана укрепляется, есть условия для новых проектов
25.08.2022
18:52
В Венгрии дорожают яйца из-за роста цен на энергию и корма - ассоциация
25.08.2022
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 26 августа
25.08.2022
18:23
Продажи дозиметров радиации и йодосодержащих препаратов в РФ не увеличились - маркетплейс
25.08.2022
18:09
Литва ужесточает контроль грузов на границе - таможенный департамент
25.08.2022
17:56
ПУТИН ПОРУЧИЛ ДО 15 ДЕКАБРЯ УТВЕРДИТЬ ГОСПРОГРАММУ "СТРОИТЕЛЬСТВО", ВЫДЕЛИВ ПО 900 МЛРД РУБ ЕЖЕГОДНО ДО 2025 Г И ПО 1 ТРЛН СЛЕДУЮЩИЕ ДВА ГОДА - КРЕМЛЬ
25.08.2022
17:41
США могут получить доступ к аудиту компаний КНР, торгуемых на американских биржах - СМИ
© 2022 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.