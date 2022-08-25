Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 26 августа

Москва, 25 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск Базовый индекс потребительских цен в Токио за август;

09:00 мск: Индекс потребительского климата в Германии GfK за сентябрь;

11:00 мск: Денежная масса М3 в еврозоне за июль;

15:30 мск: Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США за июль;

15:30 мск Личные расходы потребителей в США за июль;

15:30 мск: Личные доходы потребителей в США за июль;

15:30 мск: Товарный торговый баланс США за июль;

15:30 мск: Оптовые запасы в США за июль, предварительно;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за август, финал;

17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за август, финал;

17:00 мск: Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;

N/A мск: Экономический симпозиум в Джексон-Хоул.