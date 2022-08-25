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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 августа 2022 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
25.08.2022 15:44

Число повторных обращений по безработице в США сократилось на 19 тыс.

Москва, 25 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 20 августа, снизилось на 2 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 243 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 250 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 245 тыс., пересмотрено с 250 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 1.5 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 247.0 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 13 августа, уменьшилось на 19 тыс. и составило 1.415 млн. Показатель предыдущей недели пересмотрен в сторону понижения с 1.437 млн до 1.434 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 12.5 тыс. по сравнению со значением предыдущей недели и составила 1.425 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 6 августа, сократилось на 33 тыс. и составило 1.449 млн. В аналогичный период 2021 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 12.01 млн.

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