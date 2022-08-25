Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 25 августа

Москва, 25 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск Индекс цен на корпоративные услуги в Японии за июль;
09:00 мск: ВВП Германии за II квартал, финал;
11:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo за август;
13:00 мск: Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI за август;
14:30 мск Протоколы предыдущего заседания ЕЦБ;
15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
15:30 мск: ВВП США за II квартал, предварительно;
15:30 мск: Ценовой индекс ВВП США за II квартал, предварительно;
16:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Бельгии за август;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
N/A мск: Экономический симпозиум в Джексон-Хоул.