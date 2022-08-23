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mfd.ruНовостиФинансовые новости23 августа 2022 г.Продажи новых домов в США в июле сократились на...
23.08.2022 17:16

Продажи новых домов в США в июле сократились на 12.6% (расширенное сообщение)

Москва, 23 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, продажи новых односемейных домов в США в июле сократились на 12.6% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 511 тыс. домов в годовом исчислении.

В июне продажи новых домов составили 585 тыс. в годовом исчислении (пересмотрено с 590 тыс.).

Аналитики прогнозировали, что в июле число проданных новых домов составит 574 тыс. в годовом исчислении.

По сравнению с июлем 2021 года продажи новых домов сократились на 29.6%.

В целом, в прошлом месяце было продано 42 тыс. новых домов против 50 тыс. в июне и 58 тыс. в мае. Наибольшим спросом покупателей пользовались дома стоимостью от 300 тыс. до 399.9 тыс. долл (13 тыс. домов), от 400 тыс. до 499.9 тыс. (10 тыс. домов), от 500 тыс. до 749.0 тыс. (продано 10 тыс. домов), от 750 тыс. и более (5 тыс. домов) и от 200 тыс. до 299.9 тыс. (3 тыс. домов).

Медианная цена проданного дома (median price) составила 439.4 тыс. долл против 414.9 тыс. в июне и 441.1 тыс. в мае. В июле 2021 года медианная цена проданного дома составляла 406.0 тыс. долларов.

Средневзвешенная цена проданного дома (average price) составила 546.8 тыс. долл против 457.3 тыс. в июне и 515.2 тыс. в мае. В июле 2021 года средневзвешенная цена проданного дома составляла 462.1 тыс. долларов.

Запасы предназначенных для продажи домов на конец июля составили 464 тыс. единиц против 450 тыс. в июне и 442 тыс. в мае.

При текущем уровне цен и темпах продаж имеющиеся запасы новых односемейных домов могут быть реализованы за 10.9 месяца против 9.2 в июне и 8.4 в мае.

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