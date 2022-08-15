Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 16 августа

Москва, 15 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

04:30 мск Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;

07:30 мск: Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии за май;

09:00 мск: ВВП Изменение числа безработных в Великобритании за июль;

09:00 мск: Средняя заработная плата в Великобритании за июнь;

09:00 мск: Уровень безработицы в Великобритании за июнь;

12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за август;

12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за август;

12:00 мск: Торговый баланс еврозоны за июнь;

15:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде за июль;

15:30 мск Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за июнь;

15:30 мск Число выданных разрешений на строительство нового дома в США за июль;

15:30 мск Число закладок новых домов в США за июль;

15:30 мск Базовый индекс потребительских цен в Канаде за июнь;

15:30 мск Индекс потребительских цен в Канаде за июнь;

16:15 мск Коэффициент загрузки производственных мощностей в США за июль;

16:15 мск Объём промышленного производства в США за июль;

N/A мск: Отчёт MBA о доле ипотечных кредитов с просроченными выплатами в США за I квартал.