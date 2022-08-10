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mfd.ruНовостиФинансовые новости10 августа 2022 г.Инфляция в США в июле составила 8.5% годовых, р...
вчера 15:36

Инфляция в США в июле составила 8.5% годовых, реальная зарплата выросла за месяц на 0.5%

Москва, 10 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро по статистике Министерства труда США, индекс потребительских цен в США (CPI) в июле не изменился по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2% после увеличения на 1.3% в июне.

По сравнению с июлем 2021 года потребительская инфляция в США выросла на 8.5% в сравнении с +9.1% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали повышение годового индекса CPI на 8.7%.

Базовый индекс потребительских цен (core CPI), из расчёта которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, в июле вырос на 0.3%.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.5% после увеличения на 0.7% в июне.

В годовом сравнении базовая потребительская инфляция выросла на 5.9%, как и месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали годовой рост индекса core CPI на 6.1%.

Средняя реальная почасовая заработная плата в США в июле выросла на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после сокращения на 0.8% в июне (пересмотрено с (-1.0%). В годовом сравнении реальная почасовая зарплата уменьшилась на 3.0%.

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