Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 10 августа

Москва, 10 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск Индекс цен производителей Японии за июль;
04:30 мск: Индекс потребительских цен в Китае за июль;
04:30 мск: Индекс цен производителей Китая за июль;
09:00 мск: Объём нового кредитования в Китае за июль;
09:00 мск: Денежная масса М2 в Китае за июль;
09:00 мск Индекс потребительских цен в Германии за июль, финал;
09:00 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;
09:00 мск: Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Хью Пилла;
15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в США за июль;
15:30 мск: Индекс потребительских цен в США за июль;
17:00 мск: Оптовые запасы в США за июнь, финал;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
20:01 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США;
21:00 мск: Отчёт об исполнении федерального бюджета США за июль.