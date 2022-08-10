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mfd.ruНовостиФинансовые новости10 августа 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 10 августа

Москва, 10 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск Индекс цен производителей Японии за июль;

04:30 мск: Индекс потребительских цен в Китае за июль;

04:30 мск: Индекс цен производителей Китая за июль;

09:00 мск: Объём нового кредитования в Китае за июль;

09:00 мск: Денежная масса М2 в Китае за июль;

09:00 мск Индекс потребительских цен в Германии за июль, финал;

09:00 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;

09:00 мск: Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Хью Пилла;

15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в США за июль;

15:30 мск: Индекс потребительских цен в США за июль;

17:00 мск: Оптовые запасы в США за июнь, финал;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

20:01 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США;

21:00 мск: Отчёт об исполнении федерального бюджета США за июль.

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