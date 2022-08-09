Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 9 августа

Москва, 9 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC за июль;

02:50 мск: Денежная база М2 в Японии за июль;

03:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии за август;

04:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии за июль;

06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;

09:00 мск Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии за июль, предварительно;

13:00 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Великобритании;

13:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США за июль;

15:30 мск: Производительность труда вне сельскохозяйственного сектора США за II квартал, предварительно;

15:30 мск: Расходы на рабочую силу в США за II квартал, предварительно;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за июль;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за июль.