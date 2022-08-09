Курс доллара 60.3164   Курс евро 61.1615  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости9 августа 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 9 августа

Москва, 9 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC за июль;

02:50 мск: Денежная база М2 в Японии за июль;

03:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии за август;

04:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии за июль;

06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;

09:00 мск Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии за июль, предварительно;

13:00 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Великобритании;

13:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США за июль;

15:30 мск: Производительность труда вне сельскохозяйственного сектора США за II квартал, предварительно;

15:30 мск: Расходы на рабочую силу в США за II квартал, предварительно;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за июль;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за июль.

Другие новости

сегодня
10:02
КУРС ДОЛЛАРА В НАЧАЛЕ ТОРГОВ ВТОРНИКА СНИЖАЕТСЯ НА 4 КОП, ДО 60,71 РУБ, ЕВРО - НА 27 КОП, ДО 61,93 РУБ - ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
сегодня
09:49
IKEA сообщила о завершении онлайн-распродажи в России 15 августа
сегодня
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 9 августа
сегодня
09:00
РЕЖИМ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ПОЛЕТЫ В 11 АЭРОПОРТОВ ЮГА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ РОССИИ ПРОДЛЕН ДО 17 АВГУСТА – РОСАВИАЦИЯ
сегодня
08:20
Посол Бангладеш заявил о проблеме с экспортом текстиля в РФ
сегодня
07:20
Бангладеш пытается договориться с Москвой о поставках российской нефти - посол
сегодня
06:00
Новые сотрудники в РФ в июле больше всего нужны были в торговле и агропроме - исследование
© 2022 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.