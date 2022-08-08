Курс доллара 60.3164   Курс евро 61.1615  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости8 августа 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 9 августа

Москва, 8 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC за июль;

02:50 мск: Денежная база М2 в Японии за июль;

03:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии за август;

04:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии за июль;

06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;

09:00 мск Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии за июль, предварительно;

13:00 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Великобритании;

13:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США за июль;

15:30 мск: Производительность труда вне сельскохозяйственного сектора США за II квартал, предварительно;

15:30 мск: Расходы на рабочую силу в США за II квартал, предварительно;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за июль;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за июль.

Другие новости

вчера
20:41
Квоты на экспорт серы из РФ не повлияют на мировые цены, мера для внутреннего рынка - ЦСР
вчера
19:36
Российский рынок акций по итогам торгов понедельника показал рост на 1,66%
вчера
19:01
КУРС ДОЛЛАРА ПО ИТОГАМ ПОНЕДЕЛЬНИКА ВЫРОС НА 17 КОП - ДО 60,75 РУБ, ЕВРО - НА 66 КОП, ДО 62,2 РУБ – ДАННЫЕ МОСБИРЖИ
вчера
18:53
Глава РЗС призвал не нагнетать ситуацию вокруг недопоставок украинского зерна
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 9 августа
вчера
18:28
Электричество в Европе к концу сентября может подорожать еще на 20% - эксперт
вчера
17:42
Нефть продолжает дешеветь на рисках ослабления спроса
вчера
17:01
Украинским фермерам невыгодна доставка зерна зарубежным покупателям - зерновая ассоциация
вчера
15:49
Уровень заполненности газохранилищ Германии вырос почти до 72% - регулятор
© 2022 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.