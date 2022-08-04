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mfd.ruНовостиФинансовые новости4 августа 2022 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
вчера 15:44

Число повторных обращений по безработице в США увеличилось до 1.42 млн

Москва, 4 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 30 июля, выросло на 6 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 260 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 262 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 254 тыс., пересмотрено с 256 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 6.0 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 254.75 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 23 июля, увеличилось на 48 тыс. и составило 1.416 млн. Показатель предыдущей недели пересмотрен в сторону повышения с 1.368 млн до 1.359 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 11.0 тыс. по сравнению со значением предыдущей недели и составила 1.375 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 16 июля, сократилось на 3.9 тыс. и составило 1.47 млн. В аналогичный период 2021 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 12.96 млн.

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