Розничные продажи в еврозоне в июне сократились на 1.2%

Москва, 3 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту европейского статистического агентства Eurostat, объём розничных продаж в еврозоне в июне сократился на 1.2% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 0.4% в мае (пересмотрено с 0.2%).

Аналитики прогнозировали сохранение показателя неизменным.

В годовом выражении объём розничных продаж в июне сократился на 3.7% по сравнению со снижением на 1.7% согласно прогнозам аналитиков. В мае объём розничных продаж сократился на 1.7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.