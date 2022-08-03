Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 3 августа

Москва, 3 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
01:45 мск Уровень занятости в Новой Зеландии за I квартал;
01:45 мск: Уровень безработицы в Новой Зеландии за I квартал;
01:45 мск: Выступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда;
04:30 мск: Розничные продажи в Австралии за август;
04:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Китая (Markit/Caixin) за июль;
09:00 мск: Торговый баланс Германии за июнь;
09:30 мск: Индекс потребительских цен в Швейцарии за июль;
09:45 мск: Отчёт по исполнению госбюджета Франции за июнь;
10:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Испании за июль;
10:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Италии за июль;
10:50 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за июль, финал;
10:55 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за июль, финал;
11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за июль, финал;
11:00 мск: Розничные продажи в Италии за июнь;
11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за июль, финал;
12:00 мск: Индекс цен производителей еврозоны за май;
12:00 мск: Розничные продажи в еврозоне за июнь;
16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit) за июль, финал;
17:00 мск: Объём фабричных заказов в США за июнь;
17:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM) за июль;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
N/A мск: Заседание мониторингового комитета ОПЕК и ОПЕК+.