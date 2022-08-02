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mfd.ruНовостиФинансовые новости2 августа 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 3 августа

Москва, 2 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:45 мск Уровень занятости в Новой Зеландии за I квартал;

01:45 мск: Уровень безработицы в Новой Зеландии за I квартал;

01:45 мск: Выступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда;

04:30 мск: Розничные продажи в Австралии за август;

04:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Китая (Markit/Caixin) за июль;

09:00 мск: Торговый баланс Германии за июнь;

09:30 мск: Индекс потребительских цен в Швейцарии за июль;

09:45 мск: Отчёт по исполнению госбюджета Франции за июнь;

10:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Испании за июль;

10:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Италии за июль;

10:50 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за июль, финал;

10:55 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за июль, финал;

11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за июль, финал;

11:00 мск: Розничные продажи в Италии за июнь;

11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за июль, финал;

12:00 мск: Индекс цен производителей еврозоны за май;

12:00 мск: Розничные продажи в еврозоне за июнь;

16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit) за июль, финал;

17:00 мск: Объём фабричных заказов в США за июнь;

17:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM) за июль;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

N/A мск: Заседание мониторингового комитета ОПЕК и ОПЕК+.

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