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mfd.ruНовостиФинансовые новости1 августа 2022 г.Индекс PMI Manufacturing США за июль пересмотре...
вчера 16:49

Индекс PMI Manufacturing США за июль пересмотрен в сторону понижения

Москва, 1 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в обрабатывающем секторе США (PMI Manufacturing) за июль пересмотрен в сторону понижения, составив 52.2 против 52.3 в предварительном отчёте.

Несмотря на негативный пересмотр, индекс продолжил колебаться выше пороговой отметки 50.0, указывая на расширение деловой активности в обрабатывающем секторе США, но медленнее, чем в начале месяца.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя без пересмотра.

В июне значение индекса составило 52.7.

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