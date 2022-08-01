Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 1 августа

Москва, 1 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
01:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за июнь;
03:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за июль, финал;
04:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая (Markit/Caixin) за июль;
09:00 мск: Розничные продажи в Германии за июнь;
10:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Испании за июль;
10:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Италии за июль;
10:50 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за июль, финал;
10:55 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за июль, финал;
11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за июль, финал;
11:00 мск: Уровень безработицы в Италии за июнь;
11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за июль, финал;
12:00 мск Уровень безработицы в еврозоне за июнь;
16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit за июль, финал;
17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США за июль;
17:00 мск: Расходы на строительство в США за июнь;
17:00 мск: Индекс уплаченных цен в производственном секторе США за июль;
17:00 мск: Обзор рынка кредитования США, подготовленный ФРС.