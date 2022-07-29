Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за июль пересмотрен в сторону повышения

Москва, 29 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США за июль пересмотрен в сторону повышения по сравнению с предварительным значением (51.1) и составил 51.5.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя на уровне 51.1.

В мае значение индекса составило 50.0.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, в конце июля, как и в начале месяца, составил 5.2% в сравнении с 5.3% в июне.