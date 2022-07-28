Число повторных обращений по безработице в США уменьшилось до 1.36 млн

Москва, 28 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 23 июля, сократилось на 5 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 256 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 253 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 261 тыс., пересмотрено с 251 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 6.25 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 249.25 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 16 июля, сократилось на 25 тыс. и составило 1.359 млн. Показатель предыдущей недели остался без пересмотра на уровне 1.384 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 8.75 тыс. по сравнению со значением предыдущей недели и составила 1.362 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 9 июля, выросло на 123.4 тыс. и составило 1.48 млн. В аналогичный период 2021 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 13.14 млн.