Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 28 июля

Москва, 28 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
04:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии за май;
04:30 мск: Розничные продажи в Австралии за июль;
10:00 мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за июнь;
10:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии;
10:00 мск: Уровень безработицы в Испании за II квартал;
15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
15:30 мск: ВВП США за II квартал;
15:30 мск: Ценовой индекс ВВП США за II квартал, предварительно;
15:30 мск: Выступление министра финансов США Джанет Йеллен;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
N/A мск: Индекс потребительских цен в Германии за июнь, предварительно.