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mfd.ruНовостиФинансовые новости28 июля 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 28 июля

Москва, 28 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

04:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии за май;

04:30 мск: Розничные продажи в Австралии за июль;

10:00 мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за июнь;

10:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии;

10:00 мск: Уровень безработицы в Испании за II квартал;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: ВВП США за II квартал;

15:30 мск: Ценовой индекс ВВП США за II квартал, предварительно;

15:30 мск: Выступление министра финансов США Джанет Йеллен;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

N/A мск: Индекс потребительских цен в Германии за июнь, предварительно.

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