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mfd.ruНовостиФинансовые новости26 июля 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 27 июля

Москва, 26 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC Ifo за июнь;

04:30 мск: Индекс потребительских цен в Австралии за II квартал;

09:00 мск: Индекс потребительского климата в Германии GfK за август;

11:00 мск: Денежная масса М3 в еврозоне за май;

11:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

11:00 мск: Индекс экономических ожиданий в Швейцарии, рассчитываемый Credit Suisse за июнь;

15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты за июнь;

15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за июнь;

15:30 мск: Товарный торговый баланс США за июнь;

15:30 мск: Оптовые запасы в США за июнь, предварительно;

17:00 мск: Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США за июнь;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

21:00 мск: Заявление Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США;

21:00 мск: Решение ФРС США по процентной ставке;

21:30 мск: Пресс-конференция председателя ФРС США;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за июнь.

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