Индекс цен на жилую недвижимость в США S&P CoreLogic Case-Shiller Composite-20 в мае вырос на 20.5% в годовом сравнении

Москва, 26 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совокупный индекс цен на жильё S&P CoreLogic Case-Shiller, рассчитываемый для 20-ти крупнейших городов США, в мае вырос на 1.3% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, увеличившись на 20.5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Аналитики прогнозировали повышение показателя в годовом сравнении на 20.5% после его роста на 21.2% в апреле.

Совокупный индекс цен на жильё, рассчитываемый для 10-ти крупнейших городов США, в мае повысился на 1.3% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний и вырос на 19.0% в годовом сравнении.

Общенациональный индекс цен на жильё в США в мае по сравнению с предыдущим месяцем повысился на 1.0% с учётом сезонных колебаний и вырос на 19.7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.