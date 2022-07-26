Курс доллара 58.6605   Курс евро 59.4068  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости26 июля 2022 г.Индекс цен на жилую недвижимость в США S&P Core...
вчера 16:28

Индекс цен на жилую недвижимость в США S&P CoreLogic Case-Shiller Composite-20 в мае вырос на 20.5% в годовом сравнении

Москва, 26 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совокупный индекс цен на жильё S&P CoreLogic Case-Shiller, рассчитываемый для 20-ти крупнейших городов США, в мае вырос на 1.3% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, увеличившись на 20.5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Аналитики прогнозировали повышение показателя в годовом сравнении на 20.5% после его роста на 21.2% в апреле.

Совокупный индекс цен на жильё, рассчитываемый для 10-ти крупнейших городов США, в мае повысился на 1.3% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний и вырос на 19.0% в годовом сравнении.

Общенациональный индекс цен на жильё в США в мае по сравнению с предыдущим месяцем повысился на 1.0% с учётом сезонных колебаний и вырос на 19.7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Другие новости

вчера
17:07
КАБМИН РФ РАСПОРЯДИЛСЯ ПЕРЕДАТЬ ЗАРУБЕЖНЕФТИ ДОЛЮ НОРВЕЖСКОЙ EQUINOR В ХАРЬЯГИНСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ В 30% И ДОЛЮ ФРАНЦУЗСКОЙ TOTAL В 20% - ДОКУМЕНТ
вчера
16:48
Счетная палата РФ не против прогрессивной шкалы НДФЛ, но учитывает последствия для бюджета
вчера
16:31
Российский рынок акций в ходе торгов вторника показывает рост до 1,7%
вчера
16:31
FHFA: Индекс цен на дома в США в мае вырос на 1.4% к апрелю
вчера
16:28
Индекс цен на жилую недвижимость в США S&P CoreLogic Case-Shiller Composite-20 в мае вырос на 20.5% в годовом сравнении
вчера
16:25
Польша не боится остаться без газа после заявления "Газпрома", цены могут вырасти - кабмин
вчера
16:05
Суд отменил вознаграждение управляющему "Открытие Холдинга" в размере 3 млн руб в месяц
вчера
16:00
МВФ снизил прогноз роста мировой экономики до 3,2% и 2,9% в 2022 и 2023 гг соответственно
вчера
16:00
МВФ НА 0,9 П.П. ПОВЫСИЛ ПРОГНОЗ МИРОВОЙ ИНФЛЯЦИИ: 8,3% ПО ИТОГАМ 2022 ГОДА И 5,7% В 2023 ГОДУ - ДОКЛАД
© 2022 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.