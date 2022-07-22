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mfd.ruНовостиФинансовые новости22 июля 2022 г.Индекс Manufacturing PMI США в июле снизился
вчера 17:01

Индекс Manufacturing PMI США в июле снизился

Москва, 22 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительным данным компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе США (Manufacturing PMI) в июле снизился, составив 52.3 пункта против 52.7 месяцем ранее.

Несмотря на снижение, индекс остался на положительной территории, продолжив колебаться выше пороговой отметки 50.0, отделяющей рост от спада. Это указывает на расширение деловой активности в производственном секторе США, но медленнее, чем в июне.

Аналитики прогнозировали снижение показателя до 52.0.

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