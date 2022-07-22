Индексы PMI в Великобритании в июле

Москва, 22 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту, индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании (PMI Services) в июле сократился до 52.2 по сравнению с 52.8 в июне (пересмотрено с 53.4).

Аналитики прогнозировали снижение показателя до 52.1.

Согласно предварительному отчёту, индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании (PMI Services) в июле сократился до 53.3 по сравнению с 54.3 месяцем ранее (пересмотрено с 53.4).

Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 52.9.