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mfd.ruНовостиФинансовые новости22 июля 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 22 июля

Москва, 22 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за июль, предварительно;

02:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии за июль, предварительно;

02:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk за июль;

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии за июнь;

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за июнь, предварительно;

09:00 мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за июнь;

09:00 мск: Розничные продажи в Великобритании за июнь;

10:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за июль, предварительно;

10:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за июль, предварительно;

10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за июль, предварительно;

10:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за июль, предварительно;

11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за июль, предварительно;

11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за июль, предварительно;

11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за июль, предварительно;

11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за июль, предварительно;

13:00 мск: Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии;

13:30 мск: Решение Банка России по ключевой ставке;

15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей за май;

15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за май;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit за июль, предварительно;

16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit за июль, предварительно.

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