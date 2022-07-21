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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 июля 2022 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
вчера 15:42

Число повторных обращений по безработице в США увеличилось до 1.38 млн

Москва, 21 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 16 июля, выросло на 7 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 251 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 240 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 244 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 4.5 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 240.5 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 9 июля, выросло на 51 тыс. и составило 1.384 млн. Показатель предыдущей недели пересмотрен в сторону повышения до 1.333 млн с 1.331 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 13.25 тыс. по сравнению со значением предыдущей недели и составила 1.353 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 2 июля, сократилось на 47.8 тыс. и составило 1.35 млн. В аналогичный период 2021 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 12.6 млн.

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