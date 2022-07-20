Индекс потребительских цен в Великобритании в июне вырос на 9.4%

Москва, 20 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс потребительских цен (CPI) в Великобритании в июне вырос на 9.4% в годовом выражении после роста на 9.1% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 9.3%.

Базовый индекс потребительских цен в Великобритании, исключая цены на продукты питания и энергоносители (CPI core), в июне в годовом выражении вырос на 5.8% после повышения на 5.9% в мае.

Данные показателя совпали с прогнозом аналитков.